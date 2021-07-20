Мнение: О шокирующем «провале» вакцины от Пфайзера

Обескураживающие данные по Дельта-штамму CoVID-19 приходят из Израиля, где вакцинировано 60% населения. Конечно, в интересах человечества лучше было бы об этом промолчать. Но в том-то и дело, что молчать – значит давать пищу пересудам: исходную информацию в наш век интернета не утаить. В общем, честность – лучшая политика.

И потому приходится признать, что мРНК вакцина от Pfizer Inc. при встрече с новым штаммом коронавируса, известном как «Дельта», ведёт себя не так.

Не так, как можно было бы ожидать.

В Израиле новая волна CoVID-19, четвёртая, уже стала реальностью, по крайней мере по количеству выявленных случаев. Как, впрочем, и во многих других странах мира. На графике ниже – количество случаев в странах с высоким уровнем вакцинации и формирующейся волной заболеваемости. Видно, что главное отличие от предыдущих волн – в отсутствие значимого роста смертности.

Но особого внимания заслуживают табличка и график внизу, под основным.

По Израилю появилась шокирующая информация. На данный момент около 60% пациентов в госпиталях были вакцинированы. Более того, по данным исследователей Еврейского университета, консультирующих правительство, около 90% вновь инфицированных людей в возрасте старше 50 лет были полностью вакцинированы.

С одной стороны, именно в старших возрастных группах уровень вакцинации дошёл до 90-95%. В некотором смысле невакцинированных там слишком мало, чтобы составить значимую группу заболевших. С другой, по всем возрастным группам процент госпитализации по вакцинированным и по невакцинированным примерно одинаков в каждой из соответствующих категорий.

То есть, «Дельта» пробивает защиту от пфайзеровской вакцины по крайней мере настолько, чтобы значительной части вакцинированных потребовалась госпитализация. Ожидалось, что большинство привитых, даже если подцепят новый штамм, переболеют им легко.

В принципе, так и есть. Сейчас в госпиталях находятся в среднем 0,02% населения по каждой возрастной группе. В предыдущую волну эти цифры были в разы выше. Тем не менее, количество вакцинированных на больничных койках, увы, несколько выше, чем можно было бы ожидать, исходя из предварительных данных по эффективности вакцин. Опять же, выборка по вакцинированным сильно смещена в сторону старших возрастов, что искажает общую картину. Так, среди непривитых больше молодых граждан — а они и без прививки тяжело болеют редко. Наоборот, среди привитых больше пожилых людей, которые в принципе обладают хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом, отчего тяжесть болезни априори выше. Но всё же, всё же…

Возможно, мы имеем тут дело с двумя эффектами. Во-первых, многие вакцинированные уверовали в собственную неуязвимость перед CoVID-19 и стали менее дисциплинированными в соблюдении других мер профилактики – медицинские маски, социальная дистанция и так далее. Приняли на себя больший #риск, за что и поплатились.

Во-вторых, невакцинированные очевидно пользуются эффектом безбилетника: чем больше людей с прививками, тем сложнее распространяться вирусу. Ибо для вакцинированных и заболевших шанс передать заразу кому-то ещё в 14 раз меньше, чем для невакцинированных и так же заболевших. Возможно также, что больше невакцинированных живут за пределами городов, а чем ниже плотность населения, тем меньше риск.

Вместе с тем, сейчас в Израиле болеют CoVID-19 6500 человек на 9,3 млн населения. Да и удельный вес критических случаев там пока втрое меньше, чем в предыдущую волну.

Это даёт надежду, что хотя бы от летальных исходов вакцина защищает более-менее сносно. Впрочем, тут делать выводы, возможно, преждевременно: с официально зафиксированного начала новой волны прошёл только месяц, и большинство «критических» ещё сражаются за жизнь в реанимациях.

Меньше всего тут хотелось бы обобщений в духе вакцины бесполезны. Хотя бы потому, что это очевидно не так. Да, протективная способность старых вакцин снижается с появлением новых штаммов, а эволюция SARS-CoV-2, как и предсказывалось, идёт по пути улучшения механизмов проникновения в организм человека. Собственно, по гриппу это всё хорошо известно: каждый год приходится делать новую прививку из-за мутаций вируса. При этом защита если и снижается, то всё же не до нуля и даже не на порядки. Тем не менее, индивидуальная оценка рисков и выгод от вакцинации наверняка сместится. Вопрос лишь в какую сторону в каждом конкретном случае.

Вывод из кейса Израиля не очень радует. Очевидно, #коронавирус подкинет ещё немало неприятных сюрпризов, и борьба с ним – это надолго. Её методы тоже придётся модернизировать методом проб и ошибок. В прошлом году стало очевидным, что локдауны не работают: #экономика из-за них рушится. В этом буксует вакцинация: вирус мутирует быстрее, чем успевают получить обе дозы необходимое число людей. Возможно, придётся призвать на помощь тоталитарные методы контроля населения для быстрого вычисления близких контактов каждого заболевшего и своевременной изоляции таких лиц. Возможно, состав вакцин придётся менять на ходу и сразу внедрять, не тратя время на многомесячные клинические испытания. Возможно, появится что-то ещё.

В любом случае – добро пожаловать в новую реальность смертельных опасностей и ограниченных свобод!

Как она вам?

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