Кейт Бекинсейл рассказала о своем отношении к пластическим операциям: “Боюсь парализовать лицо”

Британская актриса Кейт Бекинсейл недавно дала интервью одному из зарубежных изданий, в котором поделилась некоторыми подробностями личной жизни. Знаменитость отдельно остановилась на вопросе своей весьма моложавой внешности и отношении к пластическим операциям.

Стоит отметить, что 47-летняя артистка, активный творческий путь которой продолжается уже три десятилетия, всегда на экране и в жизни выглядела, по мнению широкой аудитории зрителей, намного моложе своих лет. Нередко в кинофильмах красотка, особенно запомнившаяся своим участием в бестселлерах “Ван Хелсинг” и “Другой мир”, нередко играла персонажей, по возрасту значительно уступающих ей. В свете современных тенденций по сохранению представителями шоубиза моложавой внешности, Кейт Бекинсейл часто “атакуют” представители СМИ, призывая звезду признаться в использовании технологических достижений пластической хирургии. Однако, традиционно уклоняясь от ответов на подобные вопросы, актриса недавно в беседе с журналистами признала, что своей внешней молодостью обязана исключительно наследственным генам. По её словам, подобным качеством всегда обладали не только члены её семьи, но даже домашний питомец – девятилетняя собака, внешне похожая на щенка.



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Впрочем, Кейт Бекинсейл упомянула, что, лично не планируя прибегать к пластическим операциям, не осуждает использования подобной практики другими людьми. “Я не против того, чтобы это делали люди. Но лично я боюсь парализовать лицо. Моя мама с подозрением относится ко всякого рода таким штукам, но при этом она по прежнему выглядит потрясающе. Я знаю, что если бы я вколола ботокс, то мама закатила бы глаза и сказала: “Тебе нельзя ничего подобного!””, – резюмировала звезда экрана.

Источник: www.justjared.com