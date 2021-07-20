 

Дом над частной тюрьмой в Ленобласти засыпали песком и землей

20.07.2021, 6:04, Новости дня
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Дом, под которым во Всеволожском районе Ленинградской области нашли «частную тюрьму», почти целиком засыпали песком и землей с помощью спецтехники.

На участке, где находится здание, остались следы гусениц от тяжелой техники, местная жительница рассказала, что работы по закапыванию спуска в помещения начались днем, передает РИА «Новости».

«Как только стало известно про этот участок, приехала техника», – отметила соседка.

По ее мнению, правоохранители знали о подземном сооружении задолго до того, как о нем узнали СМИ, почти полтора года назад.

К передней части дома техника сгребла кучи песка и земли, спуски в подземную часть дома оказались перекрыты. Сам участок выглядит запущенным, земля перерыта, а в траншеях стоит вода. Забора вокруг участка нет.

Местные жители начали приезжать туда, чтобы посмотреть на подземную тюрьму.

Ранее СМИ писали, что подземная частная тюрьма, обнаруженная под дачным домом в коттеджном поселке «Новый Петербург» проходила по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии.

После первых публикаций в понедельник об этом объекте к дому приехала тяжелая техника и засыпала вход в подземелья.



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