S7 оценила содержание «Морского старта» на стоянке в 1 млн долларов в месяц

На содержание ракетно-космического комплекса «Морской старт» на стоянке в Приморье приходится тратить «больше миллиона долларов в месяц», сообщил гендиректор компании-владельца комплекса «С7 Космические транспортные системы» Евгений Елин.

Он посетовал, что компания «тратит большие деньги». Елин подчеркнул, что «это сложные, особо опасные объекты». Приходится «содержать команды», а также «платить за стоянку» и «инженерное обеспечение». «Это достаточно большие затраты, притом берем мы это все из авиакомпании», – приводит РИА «Новости» слова Елина.

Компания «обратилась в правительство, чтобы оно внесло определенность», есть ли у государства «потребность в такой инфраструктуре». Если есть, то компания хочет получить «предложение: когда предполагается пускать, что предполагается пускать – и заключить об этом соглашение», сказал Елин. Если потребности нет, компания намерена «действовать как-то, исходя из своих соображений».

«На сегодняшний день такая ситуация – не очень для нас комфортная», – сказал он, отметив, что определенность по судьбе проекта, скорее всего, будет внесена в ближайший месяц. При этом компанию «устроит любой ответ» правительства. Елин заверил, что комплекс не планируется сдавать на металлолом, есть варианты использования его возможностей.

«С7 Космические транспортные системы» – «дочка» авиакомпании S7.