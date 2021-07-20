 

Политолог Вакаров о статье Путина: Поставил ультиматум Западу

20.07.2021, 6:00, Разное
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Не так давно опубликованная, но уже успевшая стать легендарной историческая статья российского лидера Владимира Путина, повествующая о единстве русского и украинского народов, все еще будоражит умы украинских экспертов. Аналитическую работу разбирают на цитаты, изучают каждый приведенный факт и пытаются объяснить сакральный смысл буквально каждого слова.

Часто приходится слышать от националистов с Незалежной, что статья Путина является чуть ли не угрозой национальной безопасности их страны. Естественно, критика звучит чаще, но и объективная оценка имеет место быть.

Так, украинский политолог Василий Вакаров в эфире политического ток-шоу поблагодарил президента России за обозначенные проблемы и важные исторические факты. Он заявил, что Путин в своей статье поставил “грозный” ультиматум Западу о недопущении проекта “анти-Россия”, то есть военного освоения территории Украины.

“Ваш руководитель сказал Западу: Россия возвращается в Украину, я так это понял”, – отметил Вакаров.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что “львиная доля” украинцев жалуется на то, что президент Зеленский и парламент страны не хотят их замечать. Речь, конечно, идет о русских, проживающих на Украине, которых недавно силой закона вычеркнули из числа коренных народов Незалежной.



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