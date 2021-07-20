Мнение: Пожары в Якутии – 2

Неделю назад писал про Якутию – в связи со скандалом, когда Минобороны направило самолет-амфибию почему-то на помощь… Турции, хотя в Якутии (и в Челябинской области) пожары охватили гигантские территории.

Прошла неделя; самолет, естественно, никто не вернул, а в Якутии уже творится натуральный апокалипсис. Телеграм-канал База сообщает:

“Якутию окутал дым. Города и посёлки накрыл смог от лесных пожаров. Концентрация ядовитых веществ в воздухе настолько высока, что начала угрожать здоровью людей.

По данным местных властей, на данный момент в республике Якутия горят 219 лесных пожаров – на общей площади в более, чем один миллион гектаров. Плотный дым накрыл населённые пункты. Людям рекомендуют не покидать дома, закрыть все окна и, по возможности, обязательно носить респираторы – если выходить на улицу всё-таки приходится. Отдельно рекомендуют избегать занятий спортом и любых видов физических нагрузок.

Улицы городов поливают водой машины, пытаясь прибить к земле частицы гари. На работу выведены дополнительные бригады врачей скорой помощи.

Остановлено движение кораблей и паромов на нескольких переправах, прекращено авиасообщение, аэропорты не принимают и не отправляют рейсы”.

Вот это – тот случай, когда масочный режим реально неизбежен. Хоть где-то власти добились своего.