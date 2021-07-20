Названы сроки появления сетей 5G на российском оборудовании

Сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В городах-миллионниках через три года в планах запустить сети 5G на отечественном оборудовании. Корпорация «Ростех» работает активно над этой задачей», – рассказал Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует РИА «Новости».

Он также отметил, что с Минстроем ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

«У нас самая большая в мире страна, и есть территории, где низкая плотность населения и куда невозможно либо очень дорого дотянуть оптоволокно. Для этих территорий через три года в качестве новой инициативы будут запущены четыре космических аппарата обеспечения интернета на территории Арктики и Северного морского пути», – добавил Чернышенко.

Ранее технический комитет «Кибер-физические системы» опубликовал первую серию предварительных национальных стандартов в области сетей мобильной связи пятого поколения (5G), утверждение которых позволит ускорить их развитие в стране.