Силы ДНР уничтожили украинский минометный расчет

Украинский минометный расчет, который вел обстрел окраин Донецка, уничтожен, сообщило управление Народной милиции ДНР.

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали, что обстрел Донецка со стороны украинских силовиков велся из миномета калибром 82 мм. В результате обстрела был поврежден жилой дом.

Для защиты мирного населения силы ДНР «подавили огневую активность противника», при этом не использовались запрещенные Минскими соглашениями вооружения. Как информирует разведка ДНР, «уничтожен минометный расчет 28-й бригады» ВСУ. «Потери украинских боевиков в живой силе уточняются», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Народной милиции.

Напомним, постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных. ЛНР и ДНР сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов