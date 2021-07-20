Суд арестовал сбившую троих детей в Москве девушку

Тверской районный суд арестовал до 16 сентября Валерию Башкирову по делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли двое детей, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», – сказали в пресс-службе суда, передает РИА «Новости». Срок ареста установлен на два месяца, до 16 сентября.

Ранее в прокуратуре сообщали, что полиция ужесточила обвинение сбившей детей девушке. В МВД потребовали ареста подозреваемой. В Следственном комитете поясняли, что готовы расследовать преступление, но для передачи дела требуется решение прокурора.

В прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется.

16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест.

После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере и какое наказание грозит автолюбительнице.