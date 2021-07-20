Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35

С 2019 года иностранные партнеры подали две заявки на поставки истребителей МиГ-35, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что «МиГ-35 – это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники». В 2019–2020 годах «поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два – на поставку», передает РИА «Новости».

Напомним, новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. В 2017 году завершились его заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.