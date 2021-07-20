Мнение: Безопасный гнев?

Выхожу из Мещанского районного суда с очередного заседания по «Делу Магомедовых». А на улице – огромная толпа журналистов и телеоператоров с камерами. Мещанский и Тверской суд работают в одном здании. И оказалось, что все ждали судебного решения об избрании меры пресечения 18-летней девушке, которая на автомобиле Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе.

Девушку отправили в СИЗО. Ничуть не оправдываю ее. Из-за ее преступной беспечности погибли двое детишек. Это огромна трагедия.

Но меня удивляет, почему так много людей готовы праведно возмущаться после таких трагедий? Почему такие истории очень любят телевизионщики? Потому что подобный гнев безопасен? Потому что у власти есть возможность продемонстрировать праведность и справедливость?

А вот на процесс по «делу Магомдовых» пресса не ходит. Хотя там правосудием и не пахнет. Дело приторно пахнет заказухой. И народу об этом знать совсем не обязательно?

На снимке: здание, в котором работают Тверской и Мещанский суды Москвы. Фотография отсюда

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