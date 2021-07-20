Мнение: Вакцизм шагает по планете

К сожалению, ковидное безумие – причем уже вовсе без всякой связи с реальной обстановкой – распространяется пожаром отнюдь не только в России. Во Франции в эти выходные прошли массовые манифестации “ковид-протестантов” по всей стране – 150 тысяч участников по всей стране. Достаточно занятно прочитать, что не только в нашей авторитарной РФ, где давно уже положили с прибором на все политические права и свободы, власти обезумели и буквально силой пытаются поставить ПОД ШПРИЦ все население, а всех “невакцинированных” приравнять чуть ли не к евреям времен фашистской Германии (или “врагам народа” времен сталинского СССР). Нет – даже во внешне вроде бы вполне демократической Франции власть во главе с Макроном ведет себя так, будто находится под каким-то непонятным внешним управлением – просто потому, что вменяемые политики просто не станут принимать настолько самоубийственные меры…

Хорошая статья от жительницы Франции – о том, что в ней происходит ПРЯМО СЕЙЧАС. Это настолько дико, что испуганный умишко обывателя просто отказывается воспринимать такую информацию В ПРИНЦИПЕ. Как прокомментирует происходящее какая-нибудь Верола? Да никак – она просто впадет в ступор, а потом постарается яростно забанить собственный мозг.

“Дебаты по поводу антиковидной вакцинации во Франции, ещё не достигнув стадии всеобщей и принудительной, внезапно прорвали все заслоны здравого смысла и из напряжённой дискуссии превратились в безоглядную истерику.

С таким определением согласны сегодня аналитики «всех бортов», после внезапного заявления президента Макрона о принудительной вакцинации медработников и окончательном введении санитарного паспорта для привитых граждан, с поступательным поражением в правах граждан непривитых. Вплоть до полного лишения этих последних всех гражданских прав и человеческих свобод.

45 000 евро штрафа рестораторам за допуск к еде не отвакцинированных посетителей — это, по выражению одного юриста, откровенно истерическая мера, отрицающая принцип пропорциональности наказания криминалу содеянного. Как если бы вас присуждали к 70 годам тюрьмы за кражу велосипеда.

Президент Макрон торжественно обратился к гражданам своей страны, в канун национального праздника 14 июля (День взятия Бастилии), в самый разгар летних отпусков, чтобы объявить им новую грядущую катастрофу. Тот факт, что цифры страдающих от ковида во Франции в данный момент неподобающе низки, применительно к неустанно раздуваемoмy статусy «пандемии», a число заражений растёт, но совершенно непонятно, каким образом выявляется, если поголовного тестирования не происходит, не помешал президенту пообещать «новую волну» в самом скором будущем. Не позднее осени. Волна уже бежит и даже мочит пятки на пляжах беспечным отдыхающим.

Новоиспечённый вариант «Дельта», столь же невидим и не ощутим, как и все предыдущие штаммы, но заразен гораздо больше индийского и английского: им можно заразиться от одного взгляда на мимо проходящего. Поэтому работать следует на опережение и весь медицинский персонал отныне подлежит полной и обязательной вакцинации. А за ним — весь коммерческий сектор. А за ним — все остальные, в порядке общей очереди. «А за ним комарики на воздушном шарике; а за ними кот, задом наперёд…»

Я не случайно вспомнила здесь незыблемую детскую классику азбуки абсурда, потому что вся речь президента Макрона в вопиюще не соответствующих её пафосу обстоятельствах вызвала именно эту ассоциацию.

Поголовная принудительная вакцинация старых и малых, наспех сфабрикованным и не дообследованным препаратом, с неизвестными последствиями на долгий срок — ради непонятной болезни, с до сих пор так и не определёнными симптомами (а часто и вовсе без оных), на второй год до сих пор не подтверждённой никакой статистикой пандемии не могла не вызвать возмущённой реакции давно охолонувшего от первых испугов населения.

Mанифестации протеста против принудительной и всеобщей вакцинации от ковида начались прямо 14 июля, одновременно с торжествами, в Париже и целом ряде городов Франции. На Елисейских полях случилась вещь неслыханная — настоящая премьера в истории страны: приветствующего труппы президента дружно освистала и заулюлюкала толпа народная, вдоль всего пассажа его президентского автомобиля. К глубокому смущению ведущих трансляцию журналистов.

Манифестации продолжились вчера, по всей Франции. Всего 130 официально зарегистрированных демонстраций, 114 тысяч человек, согласно полиции и 150 тысяч, согласно подсчётам самих манифестантов. Для июльской субботы и летних отпусков это много. Это значит, что если объявленные меры реально запустят в обиход к началу осени, a обещанные санкции против невакцинированных граждан и тех, кто не захочет подвергать оных общественному остракизму столь же реально начнут применяться, новые манифестации протеста против санитарной диктатуры и открытой сегрегации населения рискуют превзойти размах «жёлтых жилетов».

В общем и целом, все демонстрации прошли относительно спокойно, без обычных эксцессов и даже без вмешательства стaвшего традиционным ультра-левого вандализма.

Пресса дала краткие сводки по событию, с ощутимой сухостью особо отметив «крайнюю жёсткость лозунгов». A oсновные лозунги этих протестов действительно заставляют напрягаться официальных представителей правящего правительства.

Самые мягкие из них просто перечисляли необоснованно навязанные методы полной и частичной сегрегации граждан, во имя мало понятных целей: «Санитарные паспорта — наши свободы в тупике», «Освободим Францию от вакцизма!», «Человек — не QR-код!», «Макрон — диктатор!», «Нет паспорту позора!».

Самые жёсткие использовали символику жёлтых звёзд и хорошо известные очертания входа в Освенцим, с перефразированной нацистской надписью Vaccin Macht Frei («Вакцина освобождает»). Особым вниманием публика отметила имитацию передовицы французской газеты Le Matin со знаменитым анонсом законодательно объявленного статуса для евреев, утверждённого коллаборационистским режимом Виши: «Статус антиваксов утверждён законодательно».

Целая группа лозунгов в столь же жёсткой манере, как и отсыл к Холокосту, обыгрывала понятие «апартеид».

Закономерно вспыхнувших ассоциаций на самом деле слишком много, они слишком явны и слишком красноречивы, чтобы их не замечать уже сегодня. Те же самые ассоциации уже некоторое время настолько широко обсуждаются в прессе, соцсетях и теледебатах, что игнорировать их уже не получается. Как не получается их опровергать.

Но самым неприятным подозрением в сложившейся ситуации является один весьма любопытный момент. Несколько месяцев назад, ещё зимой, задолго до «открытия» нового штамма «Дельта», призванного узаконить «четвёртую волну», на вопрос журналистов, будет ли он баллотироваться на следующий срок, президент Макрон несколько неосторожно ответил, что он, де, прекрасно знает уже сейчас, что никаких шансов на благожелательное к нему отношение избирателей у него к тому времени не останется, поскольку, он, де, вынужден будет скоро принять некоторые настолько непопулярные меры, что о новом президентстве ему не стоит и мечтать. Это странное заявление тогда было воспринято, как возможный намёк на анонс пенсионной реформы, но заставило многих задуматься крепче, чем хотелось бы спешно закрывшему вопрос президенту.

А вот в нынешних обстоятельствах это заявление начинает обретать совсем иной, куда более настораживающий смысл. Похоже, что без малейшей связи с реальной «пандемической» ситуацией и её возможными прогнозами, президент Макрон, ещё полгода назад уже знал, что ему предстоит ввести определённую диктатуру и узаконить ряд мер по сокращению прав и свобод граждан, безотносительно к санитарному положению в стране. Иными словами, это означает, что настоящая ситуация с введением ковид-паспортов и всех прочих сегрегационных ограничений отнюдь не связана с реальной санитарной необходимостью”…

Если Макрон точно знал о “вспышке эпидемии” за полгода до самой “вспышки” (и особенно если учесть, что никакой вспышки на самом деле и не случилось – но правительство, как испорченный робот, ведет себя так, как будто вспышка таки есть…)

На самом деле, как вы понимаете, вывод другой. Но он настолько дик и невероятен, что даже АВТОР отказывается его сформулировать as is.