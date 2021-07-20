Назван «самый забронированный» электроскутер в мире

Этот рекорд был установлен в Индии. Местная компания OlaElectric сообщила о том, что каршеринговая фирма сумела собрать 100 тысяч бронирований электросамоката Ola всего за один день!

Таким образом, Ola стал «самым забронированным» электроскутером в мире, отмечают эксперты. Услуги шеринга, напомним, предполагают, что транспортное средство можно свободно взять в аренду на короткий период, например, всего для одной поездки.

В компании также сообщили, что стоимость одного бронирования такого скутера эквивалентна 6,7 доллара США. Кстати, заряда аккумулятора хватает, чтобы проехать на самокате до 150 километров. Так что это вовсе не простой скутер, говорят специалисты. Шеринг такой модели обещает принести компании огромные прибыли.