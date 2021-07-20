В мире растет популярность восстановленных смартфонов

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, популярность восстановленных смартфонов на мировом рынке значительно выросла в прошлом году, когда многие страны закрывались на карантин.

Аналитики компании утверждают, что продажи данной категории электроники во втором полугодии оказались на 4% выше, чем в первом. Для глобального уровня рынка это отличная динамика, уточняют специалисты.

Причины же лежат на поверхности. Это отсутствие денег у многих покупателей, которые надолго застревали на карантине. В разряд восстановленных смартфонов попадают бывшие в употреблении гаджеты, которые прошли предпродажную подготовку или были отремонтированы после поломки.