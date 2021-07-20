Мнение: В Вирджинию!

США наконец решили вопрос с вывозом из Афганистана своих пособников.

Согласно принятому решения, тех, кому опасно оставаться в Афганистане после вывода американских войск, будут вывозить на военную базу Форт-Ли в штате Вирджиния.

Часть граждан Афганистана, которые помогали американской миссии в республике, планируют эвакуировать и разместить на военной базе в штате Вирджиния на время рассмотрения их запросов на получение визы.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Пентагон одобрил запрос Госдепартамента США на использование Форта Ли в качестве первоначальной площадки «для размещения круга лиц, у которых рассмотрение визовых запросов наиболее близко к завершению».

Речь идёт об афганцах, которые помогали США, а также их семьях. Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, рейсы из Афганистана для подавших заявление на специальную иммиграционную визу начнутся в конце июля.

https://russian.rt.com/world/news/886828-ssha-afgancy-evakuaciya – цинк

Вряд ли, когда эти люди решили встать на путь сотрудничества с оккупационной администрацией, они предполагали, что все закончится отъездом в славный штат Вирджиния.

Но с учетом того, что до полного вывода войск осталось чуть более месяца, спешка вполне понятна – вой по этому в американской прессе продолжался уже несколько недель и администрация Байдена не могла делать вид, что ничего не происходит, поэтому Госдепу поручили утрясти вопрос с эвакуацией пособников до вывода войск, чтобы потом не получилось, когда талибы начнут их вырезать (хотя официально талибы заявляют, что никого убивать не собираются, а подобные люди должны предстать перед шариатским судом) и в администрацию Байдена полетят обвинения, что они знали о подобной перспективе. но ничего не сделали. На первом этапе планируют вывезти из Афганистана около 2500 человек. Общее же число желающих доходит до 30-40 тыс.



Президент Байден! Спаси переводчиков!

PS. Между тем:

"Большая часть населения Афганистана – мусульмане. Талибы же продолжают оккупацию страны, это неверный подход. Дай Аллах, мы проведём переговоры с талибами" (c) Эрдоган

Тот случай, когда лидер одной из стран НАТО уповает на бога в вопросе проведения переговоров с террористической организацией. Это еще одно свидетельство грядущей легализации Талибана. Все крупнейшие игроки так или иначе готовы разговаривать и вести переговоры с террористической организацией с осознанием перспективы, что в ближайшие годы она перестанет быть таковой. Что конечно не отменяет возможности сценария, когда внутри Талибана возобладают наиболее упоротые персонажи и Афганистан зайдет на очередной круг бесконечной войны, где Талибан так и останется непризнанной террористической группировкой. Так что талибам надо еще постараться, чтобы все эти ожидания и авансы привели к качественному изменению их международного статуса.

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