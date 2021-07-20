 

Виновато солнце – Личное мнение

20.07.2021, 4:00, Разное
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Ну, всё: Тверской суд Москвы заключил под стражу убившую двоих детей Валерию Башкирову.


Фото: пресс-служба суда

Это хорошая новость. Я боялась, что, сидя под домашним арестом, блондинка залетит и получит отсрочку в отсидке на 14 лет. А за 14 лет много воды утечь может: дело забудется, нужные связи могут включиться.

Ну, вы знаете, как это у нас бывает.

Тем более, семья у Башкировой — не простая.

Интересно пишет «Московский комсомолец»:

Валерия – из приличной, обеспеченной семьи. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника. Валерия – единственный ребенок в семье  и до сих пор не доставляла родителям никаких хлопот.

Обратите внимание на риторику: приличная семья, не доставляла родителям никаких хлопот.   Прям не девочка, а ангелочек.

Ещё штрихов к портрету хотите? Из того же «Московского комсомольца»:

«У девочки явно творческий уклон, – вспомнили Башкирову в школе, которую она закончила. – Занималась и музыкой, и рисованием. Но, насколько мы знаем, решила посвятить себя медиабизнесу».
В этом году Валерия закончила первый курс РАНХИГС по специальности «журналистика».

Меня откровенно тошнит от того, какой имидж начали создавать Башкировой в прессе.   

Когда девка наехала на детей, убив, повторю, двоих, она сама и заявила: причиной аварии стало то, что она «сидела в телефоне».  

Теперь в ряде СМИ педалируется новая версия: блонду, оказывается, ослепило солнце.

Телефон был не в руках, а висел на специальной подставке. И отвлек ее не столько гаджет, сколько солнце. Девушку ослепило как раз в тот момент, когда она обгоняла попутную машину по левой полосе, причем скорость была небольшой. Московский комсомолец.

Папка Валерии также не скупится на интервью. Вот что он заявил телеканалу РЕН ТВ:

Мало опыта, к тому же солнце светило чуть-чуть. Ну и грузовая машина там тоже стояла, из-за нее не увидела.

Хотите посмотреть на того, кто в смерти детей обвиняет солнце. Ну, и грузовую машину, которая «там тоже стояла»?

А вот он:

https://t.me/lenamiro/9268

Холён, уверен в себе и в своём праве переложить ответственность за гибель детей со своей прелестной дочурки на проклятое солнце.

Не менее прекрасен, чем папаша, и адвокат Башкировой, назвавший смерть мальчиков 5 и 4 лет «несчастным случаем». 

Адвокат обвиняемой не давал оценку ее действиям — лишь назвал произошедшее несчастным случаем. Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев. ТАСС.

В ближайшее время я ожидаю ещё больше статей о том, какая чудесная девушка — эта Валерия Башкирова, и как сильно она раскаивается: не ест, не спит и грызёт от стресса ногти.

  Грызёт ногти — это, конечно же, не моё: уже где-то в прессе проскочило.

Я же обещаю не упускать эту ужасную трагедию — а никак не «несчастный случай» — из поля своего внимания.

Девка должна сесть. Причём надолго.  

Солнце у них виновато, твою мать. Совсем, что ли, осатанели?


Стихийный мемориал на месте аварии. Фото: Соцсети

Как же жалко малышей и их родителей. Непередаваемо жалко. Слов не нахожу. Дай Б-г родителям — сил вставать с постели по утрам и продолжать дышать.

Источник: Лена Миро



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