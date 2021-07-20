Мнение: О четырёх обострившихся проблемах Владимира Путина: диагноз

Не очень-то хорошее число четыре. Можно сказать, некузявое. Неустойчивое. Из школьной геометрии помним, например, что тренога намного устойчивее стандартного четырёхножного стола. А из истории, что в итоге тройка лошадей вытеснила классическую римскую квадригу по причине большей манёвренности и скорости. В общем, четвёрка – не самое лучшее сочетание.

И угораздило же нынешнего российского президента Владимира Путина подхватить сразу четыре острые проблемы со здоровьем!

Причём, сам признал…

«Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность (1), низкие доходы многих семей (2), невысокое качество первичного звена здравоохранения (3), изношенность школьных зданий (4)», — заявил Владимир #Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектам.

И это очень серьёзно. Практически #диагноз.

Начнём с двух последних. Тут совсем нелишне будет вспомнить, что приоритетные нацпроекты «Здоровье» и «Образование» начались ещё в 2005 году. С целью как раз-таки поднять до современного уровня первичное звено российской медицины и повысить качество школ, включая и ремонты школьных зданий, оснащения учебных заведений компьютерами и интернетом. 16 лет непрерывных усилий, триллионы потраченных рублей – а воз и ныне там.

Не говорит ли это о двух реальных проблемах самого Владимира Путина – он крайне посредственный менеджер и ещё более слабый лидер?

Ладно, идём дальше. По самым скромным подсчётам, за годы «нефтяного изобилия» только российский #бюджет получил в общей сложности 2 трлн долл. избыточных доходов. Тех, что образуются от превышения реальной цены нефтью над многолетними средними показателями. По сути, можно было построить вторую экономику России на эти #деньги. С теми самыми «25 млн высокотехнологичных рабочих мест» и прочими ништяками, позволяющими преодолеть #бедность.

Но где это всё? Что изменилось за 20 лет, кроме небольшой локализации выпуска машин и техники мировых брендов?

Нет ответа.

И не говорит ли это ещё о двух реальных проблемах Владимира Путина – о слабости в отношении коррупции лучших друзей и о полном дилетантстве его в реальной экономике?

В общем-то, эти четыре вполне реальные проблемы у одного человека – тоже практически диагноз.

Но как их лечить-то будем?

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