 

Мнение: Поддержать блог Сапожника

20.07.2021, 3:34, Разное
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… не только словом, но и делом! Такую возможность грех не предоставить тем, кто этого в самом деле хочет. Тем более, что лишней она точно не будет. Я в последнее время много езжу, много работаю – но к блогу отношусь как своему чаду, и стараюсь вести его, несмотря ни на что. Брошу ли я его, даже если мне никто не переведет ни рубля? И НЕ НАДЕЙТЕСЬ!

Но, не скрою, поддержка точно будет кстати, не говоря о том, что она в самом деле приятна. Как там в старой песне? “Мой маленький блог, свитый из песен и слов… ммм-мммм… вовсе не так уж плох!”

Да! В общем, голосуем за блог Сапожника!

Голосуй за блог!
Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 0227 8982
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Источник: Размышления вольного социолога



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