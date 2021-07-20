Появилась дополнительная информация о смартфоне Honor Magic3 5G

Новый смартфон Honor Magic3 5G, который должен быть представлен в недалеком будущем, все больше привлекает внимание экспертов. В сети появились новые данные об этом мобильном устройстве.

Как видно из маркировки, здесь обеспечен доступ к беспроводному Интернету пятого поколения. Кроме того, источники сообщают об изогнутом экране размером 6,76 дюйма, на котором картинка сможет обновляться с частотой до 120 раз в секунду.

О процессоре Snapdragon 888 Plus СМИ уже сообщали. А данные об аккумуляторе стали новостью. Как оказалось, емкость батареи составит 4500 мАч. К ней производитель добавит быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт. Наконец, на смартфоне будет предуставновлена операционная система Android 11.