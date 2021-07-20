 

Сбербанк заблокировал 27 тыс. мошеннических ресурсов

20.07.2021, 3:28, Новости дня
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Как сообщили в российском сбербанке, специальные онлайн-сервисы, которыми на сегодня пользуются около 25 миллионов клиентов финучреждения, способствовали блокированию 27 тысяч мошеннических ресурсов.

По словам экспертов, набор сервисов, входящих в систему «Сбербанк Онлайн», способствует укреплению кибербезопасности, а также сохранению средств граждан и защите их персональных данных.

Популярность данных сервисов растет по двум основным причинам, говорят специалисты. Первая – это надежность предлагаемых продуктов. Вторая – простота в пользовании. Здесь простые и понятные интерфейсы, которые легко настроить и пользоваться ими, не теряя лишнего времени на то, чтобы в них разобраться.



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