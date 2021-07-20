Мнение: Письмо: “Королева не хочет есть сено”

Самостоятельно разбирайте.

s_veslom

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю вас очень давно и, вот, кажется и мне пришла нужда написать Вам. Мне 39 лет, не замужем, детей нет. Я родилась в небольшом городе в Сибири в бедной многодетной семье и за ум взялась очень поздно. В какой-то момент поняла, что ничего не умею: ни отношения строить, ни работать толком. Взялась за себя, на несколько лет сфокусировалась на работе и учёбе, выползла из нищеты в бедность.

Встретила человека, сильно выше меня по ОЗ, влюбилась, но отношения, конечно, не сложились. На фоне мыслей о том, что пока я не ровня ни по должности, ни по заработку, нечего мне смотреть на умных зарабатывающих мужчин, переехала 5 лет назад в Москву за образованием и карьерой.

Было очень тяжело сначала, но я была готова к такому. Через год встретила мужчину К, сильно влюбилась: моложе меня, москвич из богатой семьи, с двумя высшими, высоченный красавец. У нас в Сибири я и не видела таких. Завязались отношения, через год я переехала к нему, живем вместе третий год, но не женаты и не предлагает. Он существенно облегчил мое материальное положение, отучал смотреть на ценник в магазинах и возмущается если видит, что я хочу сэкономить. Если я сомневаюсь стоит ли мне покупать себе какую-то дорогую вещь, до сих пор сразу предлагает оплатить. Кое-что переделал в своей холостяцкой квартире, чтобы мне было удобно. Я люблю его очень. Он говорит, что тоже. Он преподает в университете, умный, спокойный, верный, не очень решительный, и, типичный Онегин.

Зарплата у меня постепенно росла, образование я себе оплатила сама, защитилась. Во время эпидемии легко перешла на удалёнку.

А теперь, собственно, история. Всё началось в ноябре. Мне предложили перейти на работу в большую международную компанию на зарплату выше почти в два раза. Это большая, редкая удача и я сделала всё, чтобы получить это место. Начала я работать тоже на удалёнке, собеседования проходили по скайпу. Начальник моего отдела, которого я видела в скайпе мельком один раз — А. Первое время очень давил на меня, заставлял переделывать всё по несколько раз. Я не возникала, и очень спокойно переделывала, хотя у меня было чувство иногда, что он ждёт, когда я взорвусь. Меня это выдержаннее и спокойнее делало. Потом его немилость прошла, и его комментарии к моей работе стали конструктивными и точными, а не «Плохо, всё переделать».

Потом я увидела его, когда у меня пошел криво проект и он приехал убедиться, что я справилась и вырулила. Но у меня был стресс, мой фокус был на работе и я плохо запомнила его вообще. Он тогда приехал ночью почти, сказал что все нормально, выдыхай и поезжай спать.

По рабочим коллам и перепискам я поняла про него, что это очень резкий, доминантный мужчина. Настоящий воин. Пару раз в рабочих конфликтах с другими отделами он отстаивал мою правоту на самом высоком уровне, так я поняла, что стала “своя”. Любит власть и контроль, то что считает «своим» очень опекает. Много работает, даже в отпуске, профессионал своего дела, женат, нежно любит сына.

А потом он позвал отдел отпраздновать его день рождения и немножко выпить вечером. Я как-то пропустила это приглашение, думала оно меня не касается и поэтому поехала спонтанно, возвращаясь из зала, когда он стал писать мне в воцап. Я опоздала и все уже были немного пьяные, я немного выпила вина, и когда уже все начали расходиться, зачем-то начала говорить А. какой он классный начальник, а потом внезапно для себя, залюбовалась им и поцеловала его.

Ну и всё, меня как будто снёс ураган. Хорошо что почти никто не заметил, как мы сбежали. Мы целовались в какой-то подворотне и он делал это настолько круто, что у меня всё вылетело из головы как не бывало там никогда((. По-моему, крышу мне снесло довольно надолго, пока он не сказал «поехали к тебе». Я сказала, что дома муж. Это его удивило и возбудило одновременно, он, продолжая меня целовать, начал спрашивать о нём, как будто соперничая в сексе с ним. И вот тут помутнение прошло. До меня ясно дошло, что не могу предать К., поступок этот будет слишком непоправим и, смогу ли я жить с этим всем дальше как раньше — не понятно. Я открыла телефон, там было несколько сообщений от моего К., хорошо ли я провожу время и как скоро приеду. Написала, как будто попросила помощи: «Вызови мне такси. Адрес». Тот ответил: «Приеду через 20 минут» Но я уже влюбилась.

Эти 20 минут, я гладила А. по лицу, он уговаривал меня поехать на его тайную квартиру, предлагал быть любовницей, рассказывал какая я нежная и взял обещание, что я позвоню, как только решусь на секс.

Потом приехал К. и я прошла 10 самых длинных метров от А. до двери машины К. Утром я поняла, что я утратила контроль, я влюблена очень сильно и думаю только о А.

Уже прошло 2 месяца. Я немного пришла в себя. Похоже, я встретила прекрасного КСЖ по всем признакам. На работе делаю вид, что ничего не произошло, тем кто видел, как мы тогда уходили, объяснила, что я напилась и не удержала себя в руках, а А. пошел посадить меня в такси домой и, да, мне так стыдно. С А. мы об этом не говорили, звонить ему я не собираюсь. Он перестал поправлять мою работу и доволен каждым моим отчётом, хвалит, шутит.

Меня продолжает шатать: то я думаю, что отказалась от лучшего в моей жизни секса с А., то, понимаю, что К. в случае измены выбросит меня на мороз и вся моя жизнь, все планы и надежды на семью и ребенка рухнут к чёртовой матери. Но ощущение, что моя королева взбесилась и не хочет есть сено, когда попробовала пирожных. И слушать тоже ничего не хочет. Это какой-то морок и я пытаюсь уговорить себя, что если нет конкретных шагов, то и говорить и думать не о чем. Даже если бы и были, с А. мне светит только редкий секс-онли, пока я ему не надоем, и зачем мне это надо? Мой К. объективно лучше и любит меня. Пытаюсь перезагрузить отношения с ним, но внутри меня какая-то тоска и безнадёжность. А еще я боюсь не удержать себя, что когда выйду работать в офис, и А. будет очень близко, шанса не переспать с ним не будет. И хочу этого, и не хочу и мучаюсь ужасно. Пожалуйста, Эволюция, помогите придти в равновесие! Спасибо большое, что прочитали.