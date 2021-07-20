Мнение: Пожары

Очередная экологическая катастрофа — масштабные пожары в Якутии. Причина всё та же — хищническая вырубка тайги приводит к изменению экологических балансов. Вырубка леса приводит к осушению болот, которые обеспечивают поддержание водного баланса огромных регионов. Тайга даже за пределами вырубок начинает умирать, увеличиваются объемы сухостоя, который и становится топливом для пожаров. Пожары дополнительно осушают новые площади, включают положительную обратную связь, система входит в самоподдерживающийся режим.

Зверское отношение к окружающей среде обусловлено только одним фактором — беспробудной алчностью. Все существующие нормы и правила отступают перед желанием заработать больше, быстрее и прямо сейчас, не учитывая последствий варварских действий. Для правящей знати, эвакуировавшей свои семьи за рубеж, Россия — просто кормовая делянка. Им всё равно — здесь они жить не собираются. Здесь они собираются лишь собрать по-максимуму.

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