 

Путин призвал правительство регулярно анализировать выполнение национальных целей

20.07.2021, 3:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российское правительство вместе с региональными властями и Госсоветом должно постоянно оценивать то, как проводится выполнение планов по достижению национальных целей, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Прошу правительство на президиуме Совета по стратегическому развитию в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов и решений в разрезе национальных целей. Смотреть, есть ли прогресс в их достижении, своевременно реагировать на проблемы как в реализации ранее утвержденных проектов, так и новых инициатив», – обратился глава государства к руководству страны, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эту систематическую работу нужно вести при участии комиссий Госсовета и представителей регионов.

Также в ходе заседания президент подчеркивал, что РФ необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы. Путин отмечал, что все значимые для жителей страны сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / В РФ ждут новую разновидность коронавируса 20A.EU1 из Европы

26.06 / Польша ввела карантин для туристов, прибывающих из-за границ Шенгенской зоны

23.12 / «Бомба замедленного действия» – во Франции всё больше афганских беженцев, выросших в условиях войны

10.10 / Цирку Никулина грозит штраф из-за нарушений по профилактике COVID

06.02 / В Киеве пикетировали телеканалы “Наш” и “Интер”

30.09 / Нурмагомедов сравнил Макгрегора с мусором

21.07 / Нарушили адаптивный карантин. Полиция закрыла 14 ночных клубов в Киевской области

17.04 / Мнения: Александр Невский решал прозаические задачи

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

01.08 / Взлом Twitter-аккаунтов знаменитостей. В США задержали трех хакеров, один из них подросток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика