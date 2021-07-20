Путин призвал правительство регулярно анализировать выполнение национальных целей

Российское правительство вместе с региональными властями и Госсоветом должно постоянно оценивать то, как проводится выполнение планов по достижению национальных целей, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Прошу правительство на президиуме Совета по стратегическому развитию в постоянном режиме анализировать ход выполнения планов и решений в разрезе национальных целей. Смотреть, есть ли прогресс в их достижении, своевременно реагировать на проблемы как в реализации ранее утвержденных проектов, так и новых инициатив», – обратился глава государства к руководству страны, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эту систематическую работу нужно вести при участии комиссий Госсовета и представителей регионов.

Также в ходе заседания президент подчеркивал, что РФ необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы. Путин отмечал, что все значимые для жителей страны сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой».