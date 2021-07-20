Россия обещала Таджикистану «любую помощь» против боевиков из Афганистана

Россия окажет любую необходимую помощь Таджикистану в случае проникновения экстремистов из Афганистана, сообщил посол РФ Игорь Лякин-Фролов.

Он заявил, что «деградация военно-политической обстановки в Афганистане вызывает определенную обеспокоенность у руководства» Таджикистана, но в Душанбе не наблюдаются «панические настроения» – власти намерены «всемерно укреплять таджикско-афганскую границу с целью недопущения любого проникновения экстремистов».

Россия, как отметил посол, не раз подчеркивала, что «в случае подобных попыток окажет любую необходимую помощь нашему стратегическому партнеру Таджикистану как в двустороннем порядке, так и по линии ОДКБ», пишет «Коммерсант».

Он указал, что в Таджикистане находится 201-я Российская военная база, которая готова «отразить любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций». Также российские военные помогают готовить личный состав вооруженных сил Таджикистана. РФ «осуществляет программу модернизации вооруженных сил республики» и «участвует в усилиях по укреплению таджикско-афганской границы».

Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.