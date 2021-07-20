 

Сбившая троих детей в Москве девушка признала вину

20.07.2021, 2:08, Новости дня
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Валерия Башкирова признала свою вину по делу о ДТП на западе Москвы, в котором погибли двое детей, сообщил источник.

Источник ТАСС в окружении семьи девушки рассказал, что Башкирова «всегда с осторожностью относилась к вождению». Ее семья «хочет хоть чем-то помочь потерпевшим» и «готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна». Сама Башкирова «полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети». 

Близкие девушки «находятся в шоке», но при этом считают чрезмерным ужесточение меры пресечения. В семье Башкировой заверили, что она не собирается скрываться. При этом ее адвокат Альберт Якубов категорически отказался от комментариев.

Напомним, 18-летняя москвичка на Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Она получила водительское удостоверение в 2020 году. Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, но позднее Тверской районный суд арестовал ее до 16 сентября.



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