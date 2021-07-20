 

Названа вероятная дата консультаций РФ и США по стратегической стабильности

20.07.2021, 1:14, Новости дня
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Консультации РФ и США по вопросам стратегической стабильности могут пройти в конце июля, сообщают СМИ.

Как ожидается, представители двух стран «встретятся 28 июля». Источник информации американская газета Hill не уточняет. В Госдепе пока не ответили на просьбу подтвердить сообщение Hill, передает ТАСС.

Напомним, российская сторона 14 июля сообщала, что консультаций РФ и США по стратегической стабильности состоятся через неделю. Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность.



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