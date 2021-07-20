Названа вероятная дата консультаций РФ и США по стратегической стабильности
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Консультации РФ и США по вопросам стратегической стабильности могут пройти в конце июля, сообщают СМИ.
Как ожидается, представители двух стран «встретятся 28 июля». Источник информации американская газета Hill не уточняет. В Госдепе пока не ответили на просьбу подтвердить сообщение Hill, передает ТАСС.
Напомним, российская сторона 14 июля сообщала, что консультаций РФ и США по стратегической стабильности состоятся через неделю. Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность.
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