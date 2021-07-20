Тихановская встретилась с Нуланд

В Вашингтоне состоялась встреча лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской и замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По его словам, «также планировал заглянуть на эту встречу госсекретарь США Блинкен». Тихановская «находится на переднем крае оппозиционного движения в Белоруссии», сказал Прайс. США «счастливы принять ее» в Госдепе, а также «продолжать усилия, направленные на поддержку белорусского народа и его чаяний, касающихся прав человека, демократии, а также более широких евроатлантических чаяний». Кроме того, дипломаты США и Тихановская обсудили «шаги, которые режим Лукашенко должен сделать». Прайс обвинил нынешние власти Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко в подавлении инакомыслия, передает ТАСС.

Напомним, Тихановская в США встретилась с представителями белорусской диаспоры. Она сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить с американской стороной необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.

Тихановская говорила, что планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме встречу с Тихановской не планировали. Как отметил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, «Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией».