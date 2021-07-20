В Англии подсчитали, сколько жизней спасла вакцинация

Авторы исследования пришли к выводу, что любая из четырех вакцин, одобренных в Соединенном Королевстве, после первой дозы дает 55–70% защиту от тяжелого течения болезни. После введения второй дозы эффективность препарата повышается до 65–90%.

“К 11 июля 2021 года первую дозу вакцины в Англии получило 61,8% [граждан], вторую – 46,9%. В соответствии с планом, наиболее высокий охват вакцинацией – в старших возрастных группах”, – говорится в отчете.

Авторы документа указывают, что благодаря прививкам почти 91% взрослого населения в Англии имеют антитела к COVID-19 (16,3% из них выработали иммунитет, переболев коронавирусной инфекцией). Среди граждан старше 40 лет антитела имеют более 96%.

По оценкам министерства, программа вакцинации “напрямую предотвратила более 46,3 тыс. госпитализаций, […] от 11 до 12,5 млн случаев инфицирования, а также от 35,2 тыс. до 38,6 тыс. смертей”.

Контекст:

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Великобритании было подтверждено почти 5,5 млн случаев заражения COVID-19, из них 129 тыс. – с летальным исходом. Население страны составляет 66,7 млн человек.

Вакцинацию от коронавируса в Соединенном Королевстве проводят препаратами от Pfizer/BioNTech (с 8 декабря 2020 года), Oxford/AstraZeneca (с 4 января 2021 года) и Moderna (с 7 апреля). По данным на 19 июля, в стране ввели 82,4 млн доз вакцин (46,3 млн человек получили первую дозу, 36,1 млн – привиты полностью).

С 19 июля в Англии сняли большинство карантинных ограничений, в остальных частях Великобритании – в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии – они продолжают действовать.

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