В Киеве ливень разрушил дороги, повалено 150 деревьев. Жители столицы плавали по улицам на надувных кругах и SUP-досках

В результате аномального ливня за 40 минут в некоторых районах столицы выпало до 80% месячной нормы осадков. Уровень поверхностных вод достигал отметки в 30–60 мм.

“Канализационная система столицы была физически не в состоянии вобрать в себя такое количество воды. Дополнительные проблемы создавали и подземные реки Лыбедь, Сырец, Почайна, Клов, уровень воды в которых резко поднялся”, – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что дорожное покрытие повреждено на улицах Живописной, Вышгородской и проспекте Правды. На проспекте остановили движение троллейбусов из-за ремонта дороги.

Подразделения Главного управления ГСЧС в Киеве дважды выезжали на помощь. К ликвидации последствий непогоды привлекали две единицы техники и 10 человек личного состава, сообщили в ведомстве.

Некоторые жители Киева плавали по улицам города на надувных кругах.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/521407322528420/

Другие использовали для передвижения по затопленным улицам SUP-доски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anton Skuratov (@skuratv)

Контекст:

Из-за подтоплений в Киеве закрыли две станции метро – “Берестейскую” и “Академгородок”. “Киевавтодор” и мэр Киева Виталий Кличко сообщали, что спецтехника выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня, в частности к станциям метро “Черниговская” и “Левобережная”.

—