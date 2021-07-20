 

Ученые: Отказ от определенных продуктов способен продлить жизнь

20.07.2021, 0:44, Разное
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После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что правильный подход к здоровому питанию способен продлить жизнь на несколько лет. Для этого необходимо отказаться от определенных продуктов или употреблять их достаточно редко.
По словам диетолога Роджера Э. Адамса, с развитием ряда заболеваний связано употребление на регулярной основе обработанного мяса. Исследования показали, что 50 граммов этого продукта в день увеличивает риск колоректального рака на 18%. В переработанном мясе большое количество натрия, которое приводит к повышению давления. В результате увеличивается риск болезней сердечно-сосудистой системы и снижается продолжительность жизни. Доктор посоветовал не употреблять и мясо, приготовленное на гриле. При его обработке образуется большое количество соуса и жира, которые вредны для организма.

Также исследователи советуют отказаться от соков и лимонадов, в состав которых входят искусственные подсластители. Из-за канцерогенов, содержащихся в них, повышается риск рака крови и опухоли мозга. К сердечным заболеваниям и диабету могут привести продукты, содержащие углеводы. Злоупотребление белым рисом, хлебом, мучными изделиями и макаронами вызывает всплеск гормонов инсулина. В результате изменяется способ метаболизма в печени, что приводит к воспалительному процессу.

К вредным для здоровья продуктам исследователи также относят пирожные, картофель фри, блюда с добавлением усилителей вкуса, с высоким содержанием жира и соли. На продолжительности жизни также сказывается количество употребленных алкогольных напитков. Избыток спиртного приводит к повреждениям печени, онкологическим заболеваниям, панкреатиту и болезням сердца.

Источник: glas.ru



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