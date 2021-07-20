 

Употребление холодной воды может вызвать головную боль

20.07.2021, 0:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали, что употребление холодной воды может спровоцировать проблемы со здоровьем. В частности, не исключен появление головной боли.
В жару многим людям хочется употребить освежающие напитки. Результаты проведенного исследования показывают, что они могут приносить человеку не только облегчение. Если человека регулярно беспокоят головные боли, то лучше отдавать предпочтение прохладной воде или же жидкости комнатной температуры.

В научной работе приняли участие 669 человек. Из них 51 жительница сообщила, что у после употребления стакана воды со льдом через трубочку появилась головная боль. По словам авторов исследования, данный эффект связан с чрезмерным переохлаждением неба.

Обзор научных работ, проводимых в 2019 году, показал, что ледяная вода оказывает более сильный раздражающий эффект на тело, нежели сам лед. Негативный эффект в основном будут испытывать люди, имеющие склонность к мигрени. Боль, появляющаяся в короткий промежуток времени после потребления ледяной воды, является частой и интенсивной, если сравнивать с обычными кубиками льда.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Мнение: ЛГБТ-пингвины, рекорд смертности в Швеции и как Твиттер глушит RT

25.04 / 100 лет жизнестойкости

06.05 / Российские пранкстеры задурили головы канадским законодателям фейковым Законом Навального

27.03 / “Нужен постоянный внешний враг”: эксперт Карбалевич о политике Лукашенко

17.05 / Картина мира

15.06 / Мнение: Мысленный эксперимент

17.08 / Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко

02.12 / Мнение: О случайно раскрытом заказчике Навального

15.10 / Мнение: Последствия пожаров в Латакии. Вид из космоса

02.03 / Конфликт между Азербайджаном и Арменией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика