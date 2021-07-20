Употребление холодной воды может вызвать головную боль

Медики рассказали, что употребление холодной воды может спровоцировать проблемы со здоровьем. В частности, не исключен появление головной боли.

В жару многим людям хочется употребить освежающие напитки. Результаты проведенного исследования показывают, что они могут приносить человеку не только облегчение. Если человека регулярно беспокоят головные боли, то лучше отдавать предпочтение прохладной воде или же жидкости комнатной температуры.

В научной работе приняли участие 669 человек. Из них 51 жительница сообщила, что у после употребления стакана воды со льдом через трубочку появилась головная боль. По словам авторов исследования, данный эффект связан с чрезмерным переохлаждением неба.

Обзор научных работ, проводимых в 2019 году, показал, что ледяная вода оказывает более сильный раздражающий эффект на тело, нежели сам лед. Негативный эффект в основном будут испытывать люди, имеющие склонность к мигрени. Боль, появляющаяся в короткий промежуток времени после потребления ледяной воды, является частой и интенсивной, если сравнивать с обычными кубиками льда.

Источник: www.medikforum.ru