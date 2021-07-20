 

Отказ от жирной рыбы сокращает продолжительность жизнь на пять лет

20.07.2021, 0:44, Разное
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После проведения исследования ученые, представляющие Университет Гвельфа, пришли к выводам, что отказ от жирной рыбы может привести к значительному сокращению жизни. Низкий показатель жирных кислот в скумбрии и лососе снижает количество прожитых лет на пять.
При хорошем уровне Омега-3 составляет более 8%, средний показатель в пределах 4-8%, а низкий – ниже 4%. Ученые установили, что у жителей Японии продолжительность жизни примерно на пять лет больше из-за индекса Омега-3 выше 8%. Для сравнения, у американцев данный показатель около 5%. Поэтому, целесообразно выбирать диету с содержанием жирной рыбы.

По словам доктора Билла Харриса, возглавляющего Институт исследований жирных кислот, при изучении данного вопроса использовалась статистическая информация FHS (Фрамингемское исследование сердца). В нем представлены уникальные данные, которые касаются факторов развития сердечно-сосудистых болезней. Среди них исследователи отметили никотиновую зависимость, пол и возраст испытуемых, наличие сахарного диабета, гипертонии, уровень холестерина и артериальное давление.

Ранее в отчете 2018 года было указано, что пациенты, которые имеют высокий индекс Омега-3, умирают на 33% реже.

Источник: ufacitynews.ru



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