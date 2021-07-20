Ребенок погиб в ДТП в Казани

В результате ДТП в Казани погиб полуторагодовалый ребенок, еще двое детей и трое взрослых госпитализированы, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Вечером в понедельник на 78-м км трассы М7 «Волга» на территории Кировского района Казани столкнулись Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso. По предварительной информации, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, столкнулся с Citroen и перевернулся на крышу. Полуторагодовалый ребенок погиб на месте. Водитель Renault, пассажир и несовершеннолетний ребенок, а также пассажир Citroen и малолетний ребенок госпитализированы, передает РИА «Новости».

Напомним, вопрос детской смертности на дорогах в РФ стоит предельно остро. Только за 2020 год произошло свыше 15 тыс. происшествий, в результате которых ранено 16 тыс. 675 детей, погибли 502 ребенка.