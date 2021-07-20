 

Израиль нанес авиаудар по Сирии

20.07.2021, 0:20, Новости дня
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Средства ПВО Сирии отражают атаку ВВС Израиля, сообщило сирийское гостелевидение.

Израиль предпринял «воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.



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