Израиль нанес авиаудар по Сирии
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Средства ПВО Сирии отражают атаку ВВС Израиля, сообщило сирийское гостелевидение.
Израиль предпринял «воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.
Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.
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