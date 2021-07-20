 

Врачи пытаются спасти Дмитрия Рогозина, которого передёрнуло от низких зарплат в «Роскосмосе»

20.07.2021, 13:06, Разное
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В Центральной клинической больнице Управления делами Президента состоялся консилиум ведущих специалистов.

В ходе консилиума обсуждался план лечения главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которого передёрнуло несколько дней назад.

Врачи пытаются спасти Рогозина, которого передёрнулоОбстоятельства того, что случилось с Дмитрием Рогозиным, полностью не разглашаются. Известно только, что его передёрнуло во время визита на одно из предприятий Роскосмоса, где он ознакомился с уровнем зарплат рабочих и инженеров. Возможно, до таких последствий бы не дошло, но днём ранее кто-то рассказал Рогозину о том, какие зарплаты получают работники американских космических предприятий. Врача вызвали рабочие цеха № 73 ГКНПЦ им. Хруничева, когда Рогозин вдруг произнёс:

– Понятно, что создание госкорпорации прежде всего привело к повышению заработной платы в центральном аппарате, но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится. Либо она разнится между директорами и рабочими высоких квалификаций.

То, что Рогозина передёрнуло, цеховой врач понял сразу и вызвал бригаду скорой помощи. По пути от подмосковного Королёва до ЦКБ пациента передёрнуло ещё дважды. Приходя временами в сознание, он выбрасывал из бумажника банковские карты и наличные деньги в разных валютах, требуя раздать их рабочим. В ЦКБ Рогозина поместили в реанимацию и погрузили в медикаментозный сон.

Пока медики ищут возможность вывести Рогозина из критического состояния, служба безопасности «Роскосмоса» ищет того, кто рассказал ему о зарплатах специалистов NASA.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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