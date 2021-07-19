ВОЗ предоставит Украине тесты для выявления “индийского” штамма коронавируса – Ляшко

“На этой неделе мы ожидаем от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые работают исключительно на “Дельту”. Это позволит нам наряду с секвенированием проводить дополнительное ПЦР-тестирование”, – сказал он.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/183147170474606/

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал и исследовать его несколько раз.

“Подобрали биологический материал, исследовали. Если есть положительный результат, этот же материал ставим на другую плашку, чтобы понять, не “Дельта” ли это. Так мы сможем посмотреть уровень циркуляции штамма “Дельта” по стране”, – заключил он.

Контекст:

Ляшко говорил, что в Украине впервые за несколько месяцев увеличился уровень заболеваемости COVID-19. По его словам, Украина готовится к распространению штамма “Дельта”. Так, в пунктах пропуска через государственную границу Украины проводится дополнительное тестирование путешественников, прибывших из Индии, Португалии, Великобритании и РФ, “даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа”.

Глава Минздрава предложил отправлять на двухнедельную самоизоляцию всех въезжающих в Украину людей, которые не вакцинировались от коронавируса.

За прошедшие сутки, 18 июля, в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, и Черниговской областях не зафиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. Всего по стране подтвердили 182 новых случая COVID-19 (более 2,24 млн – с начала эпидемии).

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтвердили четыре случая “Дельта”-штамма.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм “Дельта”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

—