 

Индийские вакцины уменьшили вероятность смерти от дельта-варианта SARS-CoV-2 вдвое

19.07.2021, 23:51, Разное
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Индийские врачи рассказали о том, что вакцины CoviShield и Covaxin, разработанные в их стране, уменьшили вероятности смерти от дельта-варианта SARS-CoV-2 вдвое. Речь идет о полном курсе вакцинации данными лекарственными препаратами.
Новая разновидность COVID-19 была зафиксирована в Индии в конце осени 2020 года. Ученые считают, что дельта-вариант более опасный и распространяется намного быстрее. Вакцины, которые создавались изначально, основаны на противодействии первоначальному штамму SARS-CoV-2. Поэтому вирусологи теперь хотят разобраться, насколько они эффективны против дельта-варианта.

Врачи из Индии, которых возглавил Картик Таллапак, детально изучили вакцины CoviShield и Covaxin, широко применяемые в стране. В их исследовании приняли участие более тысячи местных жителей, заразившихся дельта-вариантом SARS-CoV-2 в конце весны. Половина из испытуемых получила 1-2 дозы вакцины, а остальные не прививались. Исследование показало, что препараты положительно сказались на здоровья жителей Индии. Те, кто получил 2 дозы вакцины, вдвое реже оказывались в больнице с COVID-19. Кроме этого, сократилось количество смертей от коронавируса.

Источник: nauka.tass.ru



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