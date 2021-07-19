 

Эвелина Бледанс заявила о домогательствах известного режиссера

19.07.2021, 23:51, Разное
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В программе «Прямой эфир» Эвелина Бледанс призналась Андрею Малахову, что в молодости столкнулась с харассментом. Актриса заявила о домогательствах известного режиссера, но отказалась называть в студии его имя.
По словам знаменитости, тогда ей было 18 лет. В то время пробы актеров часто проводили в гостиницах. Эвелина Бледанс пришла, чтобы пробоваться на главную роль в картине, но ей сказали, что нужно немного сбросить вес. Режиссер дал начинающей актрисе для этого 10 дней. В результате, она похудела на пять килограммов. Когда она вновь встретилась с ним, то услышала просьбу показать результаты похудения наглядно. Артистка спокойно приняла это, поэтому разделась и осталась в нижнем белье. Режиссер посмотрел на нее и сказал, что фигура отличная, после чего предложил Эвелине Бледанс «удивить его». Она сразу не поняла, о чем идет речь, но, когда житель начал настойчиво приставать, выбежала из номера, даже не одевшись.

Эвелине Бледанс неоднократно анализировала эту ситуацию и пришла к выводу, что поступила правильно. Если бы она стерпела домогательства известного режиссера, то наверняка бы снялась в его фильме и рано стала звездой. Однако она рада, что не решилась на это и не «загубила свою душу».

Источник: smotrim.ru



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