Археологи нашли в Иране уникальный “божественный” Храм огня

Иранские исследователи в результате раскопок обнаружили уникальное древнее сооружение – “божественный” Храм огня, датируемый III веком нашей эры. По словам исследователей, особенностью данного культового здания является приверженность его стилистики древнеиранской строительной традиции.

Проведя анализ реликвий Храма огня, найденного в округе Савадкух, археологи отнесли период его постройки к времени царствования Сасанидской династии. Примечательно, что регион Мазадран, в котором проводились раскопки, является, по мнению многих историков, “колыбелью цивилизации” – история поселения людей на данной территории насчитывает не менее 75 тысячелетий. По заявлению экспертов, обнаруженное культовое сооружение было возведено в форме Чартаки, являющейся характерным для древнеиранской архитектуры элементов. В частности, особенностью стиля Чартаки, буквально означающего “имеющий четыре арки”, является архитектурная единица, состоящая из четырех сводов бочкообразной формы и купола. Данная композиция, в свою очередь, символизирует четыре угла Земли и венчающие их небеса.

Специалисты отметили, что основной государственной религией империи Сасанидов являлся зороастризм. Одним из главных постулатов упомянутого вероисповедания было признание символами ритуальной чистоты огня и чистой воды. При этом, как заявили эксперты, череда обрядов, проводимых в храмах огня, была разработана вокруг “ухода за домашним огнем, ибо храм – это огонь очага, поднятый до новой торжественности”. Материалы научной работы были опубликованы в Tehran Times.

Источник: rossaprimavera.ru