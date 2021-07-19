В ФОМе рассказали о причинах тревожности у людей старшего поколения

К традиционным опасениям людей предпенсионного и пенсионного возраста в последнее время добавился страх заболеть коронавирусом. Работающих пенсионеров беспокоит вероятность увольнения, рассказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Фонда Общественное мнение Лариса Паутова.

«Поколение 55+ часто смотрит телевидение, доверяет информации, в том числе о коронавирусе. В итоге получается, что они больше подвержены фейкам вроде тех, что для профилактики COVID-19 якобы надо есть куркуму или имбирь», – считает Лариса Паутова.

При этом, по ее словам, опасения по поводу коронавируса имеют и положительную сторону: эти люди чаще носят маски и перчатки, более ответственно относятся к другим эпидемиологическим мерам и поддерживают вакцинацию. «Их страхи понятны: представители старшего поколения входят в группу риска, они очень тяжело переносят коронавирус, теряют память, имеют неврологические проблемы и другие осложнения», – напомнила аналитик.

Помимо этого, россиян, которым «за 55», очень заботит уровень образования в РФ из-за детей и внуков, а также микроклимат в семьях их детей. Для работающих пенсионеров также характерен страх увольнения. «Еще одной важной особенностью для них является высокая вовлеченность в политику, они чаще смотрят телевизор и политические программы. Молодежи это менее интересно», – резюмировала Паутова.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минтруда Антона Кота указал, что пенсионерам следует выплачивать пособие размером 10 тыс. рублей за прохождение вакцинации от коронавируса нового типа, передает RT.

Парламентарий упомянул про попытки властей ряда регионов создать материальные стимулы для пожилых граждан к прививанию, однако, как отметил автор инициативы, единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует.