Цена нефти Brent опустилась ниже 68 долларов

Стоимость нефти марки Brent опускалась до 67,95 доллара за баррель в ходе торгов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре впервые с конца мая стоил меньше 68 долларов. Позднее цена Brent замедлила падение до 68,10 доллара (минус 7,46%). WTI дешевеет до 65,93 доллара за баррель (минус 7,87%), передает ТАСС.

Напомним, накануне министры стран ОПЕК+ договорились на заседании продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран поменяется.