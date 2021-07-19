Норвегии предложили привести хоть один пример «пострадания» от России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «заказной соцопрос» в норвежской газете о «российской угрозе».

Захарова сообщила в Telegram, что в пятницу норвежская газета Dagbladet «основной своей темой сделала заказной соцопрос, согласно которому 38% процентов респондентов уверены, что «главную угрозу миропорядку» представляет Россия». При этом «Китай удостоился четверти от общего числа – 25%, КНДР – 20%, США – 4%».

Как сообщила Захарова «специально отобранные эксперты» принялись рассуждать, что «часть последнего столетия Норвегия непосредственно сталкивалась с российской угрозой», а РФ «постоянно демонстрирует военную мощь и участвует в тех или иных боевых действиях, самый яркий пример – Сирия».

Захарова отметила, что в XX веке СССР «действительно пришлось продемонстрировать военную мощь и очистить север Норвегии от немецко-фашистских захватчиков». Она также указала, что в Сирии «ВКС громят террористов и защищают международное право», чтобы «погрязшая в неудачных экспериментах «западная прогрессивная общественность» продолжила своё существование, не погибнув под гнетом» террористической организации «Исламское государство».

Однако, как отметила представитель МИДа, «результаты опроса, конечно, впечатляют». Так, США «демонстрируют свою военную мощь» в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других странах только за «огрызок века». При этом американцы «нарушают все мыслимые правовые и этические нормы».

«А «угрозу миропорядку» несет все равно Москва, – сообщила она. – Может кто-нибудь в Норвегии привести хоть один конкретный пример «пострадания» от нашей страны? Ответ очевиден – нет». По мнению Захаровой, «опрос доказывает мощь иного качества – мощь западной медиапропаганды».

Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за рядом европейских политиков. Захарова указывала, что Норвегия потребовала «не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США», а «объяснений от Дании». «Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: «Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что все болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста», – сообщила Захарова.