Чужие люди на чужой земле

В Петербурге стартовал сбор подписей за потенциальных кандидатов в депутаты на выборах в Заксобрание, и у оппозиционных политиков сразу начались проблемы.

Фото: инстаграм кандидата Рины Мацапулиной

14 июля сразу в трех районах города — Центральном, Петроградском и Кировском — задержали сборщиков подписей независимых кандидатов.

Ивана Федорова и Дмитрия Гаева, собиравших подписи за заместителя председателя Либертарианской партии Рину Мацапулину, сотрудники полиции взяли на проспекте Бакунина. Молодые люди развернули информационный плакат и поставили стол для сбора подписей. Задержанных доставили в 76-й отдел полиции.

«С нами обходились прилично, — рассказал «Новой» Иван Федоров. — Полицейские сначала долго мялись, как будто сомневались в чем-то, а потом вежливо попросили пройти в машину вместе с инвентарем».

Фото: инстаграм кандидата Рины Мацапулиной

Федорову и Гаеву вменили «самовольное незаконное занятие земельного участка» (ст.7.1 КоАП РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости занимаемого участка, но не меньше 5 тысяч рублей.

Чуть позже стало известно о задержании других сторонников Мацапулиной — студентов Тимофея Петрушенко и Маргариту Прояеву — на улице Правды. Их увезли в 28-й отдел вместе с активистом движения «Весна» и совладельцем бара «Фогель» Валентином Хорошениным. Последнего вскоре отпустили, а Петрушенко и Прояевой предъявили претензию в том, что они собирали подписи без согласия районных властей.

«В администрации Центрального района задержание объяснили тем, что молодые люди проводили массовое мероприятие и не уведомили об этом местных чиновников, — говорит Рина Мацапулина.

— Сбор подписей мы действительно не согласовывали с администрацией. Но это же не пикет.

По закону пикетировать нельзя что-то конкретное: здание администрации, МВД, ФСБ и т. д., а в случае со сбором подписей объекта пикетирования просто нет. К тому же это не массовое мероприятие, а значит, уведомлять администрацию о нем нет необходимости».

Адвокаты «Апологии протеста» намерены оспорить обвинения правоохранительных органов.

Валентина Тихомирова и Евгения Вишнякова, собиравших подписи в Кировском районе за самовыдвиженца Савву Федосеева, задержали около семи вечера.

«Брали их грубо, — рассказал «Новой» Савва Федосеев. — Полицейские не представились, не сказали, что вменяют в вину моим помощникам, вырвали у них из рук документы, которые они предъявили, запихнули парней в машину и увезли в 64-й отдел».

Фото: инстаграм кандитата Саввы Федосеева

Федосеев, который приехал разбираться в причинах задержания, узнал, что ребят намерены наказать по ст.5.12 КоАП РФ «Распространение агитации с нарушением закона».

«На планшетах у сборщиков были наклейки с надписью «Федосеев 2021», — продолжает политик. — И на этих наклейках не было выходных данных. Однако наклейки на планшетах не являются агитационными материалами. Еще одна претензия правоохранителей: у сборщиков подписей якобы не имелось договоров о том, что они работают на меня.

Но волонтеры работают без договоров и без денег — это общая практика.

Около 20 часов в среду в Петроградском районе возле станции метро «Чкаловская» задержали помощницу самовыдвиженки Ирины Фатьяновой. Девушка была в одежде с символикой избирательной кампании. По словам Фатьяновой, полицейский сообщил, что действует на основании статьи 54 ФЗ «О собраниях, митингах». Он отвел девушку к машине, сфотографировал ее, паспорт и листовку, после чего отпустил без составления протокола. Команда Фатьяновой сейчас выясняет, будет ли этот инцидент иметь какие-то правовые последствия.

Фото: телеграм-канал Ирины Фатьяновой

Напомним, что сбор подписей за потенциальных кандидатов в депутаты на выборах в петербургский ЗакС начался на этой неделе и продлится до 1 августа. Лицам, желающим баллотироваться, но не имеющим поддержки парламентских партий, чтобы получить регистрацию, нужно собрать порядка 5 тысяч подписей. В начале августа окружные избирательные комиссии проверят все сданные документы и примут решение, допускать кандидатов до выборов или нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Покровская, член Городской избирательной комиссии Петербурга:

— Я теперь опасаюсь: если я выйду на улицу и где-нибудь, не дай бог, остановлюсь, я тоже займу не принадлежащий мне земельный участок? По этим основаниям можно каждого хватать. Самовольное занятие земельного участка — это, конечно, незаконная претензия.

Несогласование сбора подписей с районными властями — спорный вопрос. Если просто стоят один-два человека и собирают подписи, то в чем нарушение? Можно, конечно, постараться и приравнять это к одиночному пикету. Но он не требует согласований. Если волонтеры собирают подписи со сборно-разборными конструкциями и с привлечением кучи народа, то да, это требует согласований. Но тогда это не сбор подписей, а массовое мероприятие, поэтому его нужно согласовывать. Такой у нас закон.

Но посмотрите, что творится в Пушкине. Вчера в ГИК подали жалобу и предъявили видеозаписи. Там толпы народа, которые стоят в очереди, чтобы сдать подпись за одного из кандидатов, Дмитрия Павлова, связанного с местной администрацией. Ему — можно. А здесь другие люди вышли и самовольно заняли чужой земельный участок. Это как обычно: друзьям — всё, врагам — закон. Хотя федеральное законодательство устанавливает принцип равенства кандидатов, и дело властей на местах — как раз уравнивать в правах кандидатов.

Я не впервые сталкиваюсь с подобными инцидентами. А запреты на проведение агитационных мероприятий сплошь и рядом. Практически все районные администрации под разными предлогами не согласовывают оппозиционным кандидатам проведение агитационных мероприятий, пикетов либо предлагают проводить их где-нибудь в промзонах. Но чтобы подписи не давали собирать — такого я не припомню.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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