Фотоподборка с сайта Reddit Russia

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19.07.2021, 23:06, Разное
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Примечание:  там где указано “Альбом”  можно пройти по ссылке и  посмотреть весь альбом

Солдат российского спецназа и его “пулеметная тачанка”  где-то в Сирии

Солдат Сил Специальных операций российских Вооруженных сил со снайперской винтовкой в Сирии. Чаще всего их называют «охотниками для боевиками»

  АЛЬБОМ: Много лет назад Одонга Боско из Уганды спасли российские волонтеры. Мальчик был похищен угандийскими националистическими боевиками, чтобы сделать из него малолетнего солдата. Одонга вырос в Москве, получил образование и стал врачом

Русский квас в Германии

АЛЬБОМ  Анти-американские карикатуры из советского сатирического журнала “Крокодил”

Русская крестьянская семья, конец 19-го века

Альбом Старые деревянные дома в Томске

Кошачий светофор в Зеленогорске

Русский мальчик со Сталинградским мечом. Это драгоценный меч  был выкован по приказу короля Георга VI в знак восхищения британского народа мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда. 29 ноября 1943 года Уинстон Черчилль вручил этот меч Иосифу Сталину.

Уличный футбол, USSR version, 1958.

АЛЬБОМ  Чукчи  живут на северо-востоке России. Их всего около 15 тысяч. В культурном отношении они близки к иннуитам. Чукчи разводят северных оленей и охотятся на тюленей. В XXI веке их образ жизни не сильно изменился.

Альбом Лето в горах Алтая

Murmansk region, Photo: @gdeanton

Архетип

Ленинградский школьник Андрей Новиков подает сигнал воздушной тревоги  мирным жителям блокадного города, 1941.

Альбом:  Деревенские бабушки со своими кошками

АЛЬБОМ:Марийцы – финно-угорский народ в России, проживающий преимущественно в Республике Марий Эл и на севере Республики Башкортостан. Их часто называют последними язычниками Европы, потому что они поклоняются священным деревьям, как друиды

ВИДЕО:  Люди спасли маленькую лису, которую сбил автомобиль под Петербургом. Животное было обездвижено, но прохожие не оставили его в беде. Малыша передали ветеринарам, и они помогли ему встать на ноги. Сейчас лиса чувствует себя хорошо и даже пытается общаться.

Трактористы  на ферме  делают  производственную  гимнастику

Мемориальный комплекс “Слава русскому солдату” в Монголии (город Хор)

Русские военные летчики.  Бомбардировщик “Илья Муромец” конструктора Сикорского



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