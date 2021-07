Лидеры авторитарных режимов следили за журналистами, учеными и бизнесменами. Они пользовались программой-шпионом из Израиля – расследование

Pegasus проникает в устройства iPhone и Android. Она позволяет операторам извлекать сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофоны. Программа NSO Group предназначена для использования против преступников и террористов.

Расследователи утверждают, что это программное обеспечение могли использовать правительства по крайней мере 10 стран: Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды и Саудовской Аравии. Больше всего программой пользовались власти Мексики.

В перечне жертв оказались более 50 тыс. человек. The Guardian уточняет, что в их числе были сотни руководителей предприятий, религиозных деятелей, ученых, сотрудников неправительственных организаций, членов профсоюзов и чиновников, включая министров, президентов и премьер-министров.

Среди пострадавших от Pegasus оказались более 180 журналистов, в том числе редакторы и руководители Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters. В качестве примера издание привело мексиканского внештатного репортера Сесилио Пинеда Бирта, которого убили в 2017 году. Авторы расследования сообщили, что его телефон не нашли, поэтому невозможно установить доподлинно факт взлома.

Представители израильской NSO Group отрицают данные расследования и называют их “ложными”. Компания заявила, что продает технологии только военным, правоохранителям и спецслужбам в 40 странах и тщательно проверяет данные о положении прав человека.

Авторы материала предполагают, что шпионская программа Pegasus использовали власти Саудовской Аравией и ОАЭ для слежки за соратниками убитого журналиста Washington Post Джамала Хашогги в течение нескольких месяцев после его смерти. Следили и за турецким прокурором, который расследовал смерть журналиста, пишет The Guardian.

—