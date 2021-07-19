 

Ученые представили модель вероятного проникновения SARS-CoV-2 в мозг

19.07.2021, 22:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На протяжении полутора лет исследователи всего мира работают над вопросом инфицирования клеток мозга коронавирусной инфекцией. Недавно американские специалисты из Калифорнийского университета представили модель вероятного проникновения SARS-CoV-2 в главный человеческий орган.
По словам нейробиолога Джозефа Глисона, исследование показало, что нервные клетки пациентов устойчивы к COVID-19. Он вместе с коллегами презентовал модель органоида мозга, которая представляет собой ассемблоид, обогащенный клетками, обвивающими кровеносные сосуды. С ее помощью исследователи смогли определить, нервные клетки «впускают» SARS-CoV-2.

Ассемблоиды состояли из различных типов клеток мозга, а также дополнительных перицитов. С помощью их исследователи смогли понять, как строится потенциальный путь проникновения SARS-CoV-2 в главный человеческий орган. Сначала вирус инфицировал перициты, после чего следовало повсеместное повреждение. При том, мишенью для «вторичного» заражения стали астроциты.

Джозеф Глистон считает, что вирус проникает в мозг через кровеносные сосуды. Сначала происходит заражение перицитов, после чего начинается быстрое распространение и на другие клетки мозга. Однако пораженные перициты могут спровоцировать воспалительный процесс, что приводит к инсультам и тромбозам. Именно такие осложнения часто наблюдаются у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Источник: hightech.plus



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / На цыпочках: Раскрыт новый способ похудения

30.05 / «Кушать сразу»: почему макароны нельзя оставлять на завтра

16.10 / 15 лет спустя: как сложилась жизнь юных актеров из саги “Хроники Нарнии”

22.10 / Война осколков империи

02.06 / Путин провел переговоры с главой Всемирного банка

09.01 / 10 тысяч фейков

07.06 / Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО: Верните на поле свои ворота, мы пробьем

02.02 / Мнение: Замах не оправдался.

29.06 / Ученые: МРТ-сканирование поможет определить агрессивные формы рака

31.07 / В России начали применять новый метод лечения рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика