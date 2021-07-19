Ученые представили модель вероятного проникновения SARS-CoV-2 в мозг

На протяжении полутора лет исследователи всего мира работают над вопросом инфицирования клеток мозга коронавирусной инфекцией. Недавно американские специалисты из Калифорнийского университета представили модель вероятного проникновения SARS-CoV-2 в главный человеческий орган.

По словам нейробиолога Джозефа Глисона, исследование показало, что нервные клетки пациентов устойчивы к COVID-19. Он вместе с коллегами презентовал модель органоида мозга, которая представляет собой ассемблоид, обогащенный клетками, обвивающими кровеносные сосуды. С ее помощью исследователи смогли определить, нервные клетки «впускают» SARS-CoV-2.

Ассемблоиды состояли из различных типов клеток мозга, а также дополнительных перицитов. С помощью их исследователи смогли понять, как строится потенциальный путь проникновения SARS-CoV-2 в главный человеческий орган. Сначала вирус инфицировал перициты, после чего следовало повсеместное повреждение. При том, мишенью для «вторичного» заражения стали астроциты.

Джозеф Глистон считает, что вирус проникает в мозг через кровеносные сосуды. Сначала происходит заражение перицитов, после чего начинается быстрое распространение и на другие клетки мозга. Однако пораженные перициты могут спровоцировать воспалительный процесс, что приводит к инсультам и тромбозам. Именно такие осложнения часто наблюдаются у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Источник: hightech.plus