Эпидемиолог Горелов оценил эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса

Российский ученый Александр Горелов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил об особенности эволюции SARS-CoV-2. Также исследователь остановился на теме адаптации существующих вакцин к новым штаммам вируса.

Ученый-эпидемиолог, представляющий Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, назвал эволюцию коронавируса естественным процессом, не особо влияющим на протекание процесса эпидемического. При этом, по словам эксперта, закрепление мутаций вирусов характерно преимущественно для тех случаев, при которых имеется тенденция максимально эффективной передачи патогена между носителями. Такие вредоносные микроорганизмы, в свою очередь распространяются особенно широко, вытесняя при этом менее заразные штаммы. В данном случае коронавирус нового типа обладает повышенной способностью к преодолению межвидового барьера и высокой патогенностью для человека. С другой стороны, по словам Александра Горелова, SARS-CoV-2 является сравнительно слабо мутирующим и уступающим по этому параметру гриппу, имеющему целых три линии.

Специалист подчеркнул, что сильное изменение самого вируса неизбежно потребует доработки существующих вакцин, однако такой процесс вовсе не является проблемным. “У нас разработаны технологии создания вакцины, пройдены все фазы доклинических и клинических испытаний, развернуты производственные линии. Это ключевые моменты, именно на это уходило основное время. Поэтому мы легко можем на изменения вируса отреагировать”, – подытожил Горелов. Классическим примером подобного процесса ученый назвал регулярное совершенствование вакцин против гриппа, обновляемых ежегодно.

Источник: ampravda.ru