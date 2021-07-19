Ученые рассказали о необычных открытиях, касающихся мозга человека

Международная группа учёных пояснила о необычных и недавних открытиях, касающихся мозга человека. Все они до конца не изучены и некоторые поставили исследователей в тупик.

Эксперты из Колумбийского университета установили, что в коме у человека проявляется «скрытое сознание». В таком состоянии человеческий мозг может реагировать на внешние раздражители, но при этом не отдаёт отчёт действиям. К примеру человека можно заставить пошевелить пальцами просто попросив об этом, но это движение не будет обдуманным и осознанным. Также мозг запрограммирован не думать о смерти. Учёные из израильского Института им. Бар-Илана провели тестирование с предсказанием будущего. Участникам показывали картинки и несколько раз демонстрировали апельсин. В ходе теста участники научились определять, когда плод покажут снова. После этого 12 добровольцев согласились просматривать лица незнакомых людей, среди которых были сюжеты с гибелью человека. В это время показания мозга фиксировались с помощью ЭЭГ. Когда же на экране появлялись лица участников, работа мозга сбивалась и он начинал отрицать любые аналогии со смертью. Почему так происходит учёные не знают, но они уверены, что от пагубных мыслей мозг защищает нас для продолжения рода.

Ещё одним недавно открытым фактом стала возможность обратить смерть мозга. Считается, что вернуть активность клеткам уже нельзя, но самые ранние эксперименты, проводимые ещё во времена СССР, доказали обратное. Только сейчас учёные изучили данные, в которых мозг свиней полностью восстанавливался даже после 10 часов без активности. При этом эксперты того времени лишь вернули ему работоспособность без гибели клеток, но как это отразилось на самих животных не указано. Учёные из Массачусетского технологического института, в свою очередь, выяснили реальную скорость работы нейронов и передачи информации. Изначально считалось, что для фиксации зрительного образа мозгу нужно как минимум 100 миллисекунд, но недавние тесты доказываю, что вполне достаточно и 13-ти. Это почти в 8 раз быстрее, чем считалось ранее.

В завершении эксперты рассказали о разности объёма мозга у мужчин и женщин, а также о способности этого органа самоочищаться во время сна. Доказательства первого предоставили исследователи из Университета Пенсильвании. Они изучили объём и активность мозга у девушек и парней в возрасте от 8 до 22 лет. Оказалось, что оба фактора разительно отличаются друг от друга. У женской половины человечества больше развита связь между левым и правым полушарием, ответственным за интуицию и социальность. Мозг мужчины больше следует логике из-за связи между передней и задней частями. При этом он также на 10-12% больше в объёме, но этот показатель никак не сказывается на интеллекте. Что же касается сна, то в этом случае исследователи из Бостонского университета проверили добровольцев на МРТ и обнаружили, что во время ночного отдыха мозг ритмично омывается насыщенной кислородом кровью и спинномозговой жидкостью. Это помогает выводить токсины и вредные соединения.

Источник: ren.tv