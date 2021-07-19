Мнение: Российская агрессия в Сумской области

Драма в трех актах.

Акт Первый. Циничная российская агрессия.

В ночь на воскресенье на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели их табельным оружием, сообщает Госпогранслужба 18 июля.

В ведомстве считают, что произошла попытка запугивания пограничников на границе с РФ.

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Акт Второй. Погоня.

Напавшие возле границы с РФ на украинских пограничников после нападения скрылись вглубь территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП. "Они убежали вглубь территории Украины. Признаков нарушения границы на том месте нет", – сообщил Демченко.

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Акт Третий. Вот это поворот

В СБУ заявили об установлении причастности двух ее сотрудников к нападению на пограничников в ночь на воскресенье, 18 июля. Об этом сообщает Интерфакс.

Сообщается, что оба сотрудника СБУ задержаны и переданы органам следствия.

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За наводку спасибо mekazu

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