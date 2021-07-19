Кузнецова призвала не удерживать, а снижать цены на базовые продукты

На уровне правительства найдены решения проблемы роста цен на продукты, «дело за воплощением», сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она подчеркнула в Facebook, что «вопрос роста цен на продукты не обходит стороной ни одну семью, вне зависимости от ее дохода». Как сообщила Кузнецова, она «и сама прекрасно понимает, что такое поход в магазин, например, для многодетной семьи, когда покупка каких-то необходимых товаров превращается скорее в мелкооптовую закупку».

Кузнецова указала, что Генпрокуратура в ряде регионов установила «случаи необоснованного и неправомерного увеличения стоимости продуктов». «Конечно, это недопустимо. С одной стороны, во всем мире эти тенденции видны в том или ином виде. Но было бы правильно, если бы несмотря ни на что в стране нашлись возможности не просто удержать цены на базовые продукты, а снизить их!» – говорится в сообщении.

Детский омбудсмен сообщила, что «на уровне правительства решения есть, сегодня в «Единой России» обсуждали их и региональную практику». По ее словам, «решения найдены, дело за воплощением». «А отслеживать, как это реализовано будем мы с вами», – сообщила она.

На площадке ЦИК партии «Единая Россия» состоялось совещание по обсуждению ситуации с ростом цен на продукты питания. Совещание открыл секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак, в дискуссии участие также приняли представители профильных министерств и ведомств, Госдумы, ОНФ, губернаторы, депутаты всех уровней, сенаторы, руководители крупных торговых сетей и эксперты. Для координации работы по урегулированию цен была сформирована рабочая группа, которую возглавил зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, сообщается на сайте омбудсмена.

«За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача – именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель», – подчеркнул Турчак, а также добавил, что задача делится на две части: «Краткосрочная – добиться снижения в один момент, чтобы люди уже сейчас реально увидели снижение цены на продукты, и вторая – выработать комплекс системных мер, чтобы такой проблемы не повторялось в будущем».

Кузнецова подчеркнула, что сегодня государством уделяется большое внимание поддержке семей с детьми, начиная с векторов, заложенных в обновленную Конституцию, также есть поручение президента разработать целостную систему мер поддержки семей с детьми, расширяется перечень льгот и пособий, и многое другое. Вместе с тем, по словам омбудсмена, нельзя упускать из виду еще одно важное направление: «Это повышение доступности того, что буквально ежедневно нужно семье».

«Сегодня необходимы новые, более действенные механизмы, чтобы и на уровне правительства, и на уровне регионов эти цены сдерживать и, конечно, снижать, – сказала омбудсмен. – Важно, чтобы те проблемы, которые сегодня связаны с ростом цен, с их недостаточной урегулированностью были не просто исправлены, но и чтобы их снижение ощутила на себе каждая семья».

В ходе дискуссии от участников прозвучало много предложений по регулированию и снижению стоимости продуктов питания. Турчак, подводя итоги совещания, предложил в каждом регионе создать штабы с участием представителей профильных органов власти по мониторингу ситуации с состоянием цен, а также повторить совещание через две недели для того, чтобы отследить изменения, которые произошли после принятия озвученных предложений.

Напомним, Турчак сообщил, что «Единая Россия» вместе с правительством и регионами выработает конкретные решения по сдерживанию цен на «борщевой набор» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста), а также помидоры и огурцы. Депутаты «Единой России» в Госдуме предлагают принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания, сообщил Гордеев.